لبنان يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، تسجيل 17 حالة وفاة و5440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة.

 

وقالت الصحة اللنانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في لبنان ارتفع إلى 210,139 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1570 حالة وفاة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

 

وكان لبنان سجل أمس الخميس، حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، بواقع 4774 إصابة.

 

أخبار تهمك

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

منذ 34 دقيقة

مواعيد مواجهات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة نجم الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 28 دقيقة

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - نجم أرسنال السابق يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل- سيد عبد الحفيظ يتحدث عقب فوز الأهلي على سيراميكا.. ويهاجم حكم الفار

منذ ساعة و 22 دقيقة

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

08:19 م

متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

10:42 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

09:01 م

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

08:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى