أديب عن مفاوضات سد النهضة: "لسه في حيطة سد"

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مفاوضات سد النهضة بدأت منذ أسبوع، معقبا: "لسة في حيطة سد ولا شيىء يحدث"، لافتا إلى أن السودان مصابة بحالة غضب شديدة بسبب سير المفاوضات.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن السودانيين يحذرون من الملىء الثاني لسد النهضة، خاصة وأن الملىء الأكبر، ميفا أن السودانيين يدقون ناقوس الخطر، مضيفا أن الوضع ليس سهلا، ولا يحدث أي تحرك.

وأضاف أن أثيوبيا هى الطرف الوحيد الذي يتحرك، متابعا: "لازم نشوف حل لأننا داخلين على مرحلة منعرفش هيحصل فيها إيه"، لافتا إلى أنه يجب أن نتخذ حلول أخرى.

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