بعد وضعه في العناية المركزة.. فتوح أحمد يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهادي الجيار

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق


كشف الفنان فتوح أحمد، تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار، بعد اصابته بفيروس كورونا، ونقله لإحدى المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية، مؤكدا أنه تم وضعه داخل العناية المركزة.

وأضاف فتوح أحمد، في مداخة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أنه الفنان هادي الجيار كان قد أجرى عملية قلب خلال الفترة الماضية، ومنذ أيام شعر بنزلة برد عادية وذهب للإطمئنان على حالته وجد نفسه مصابا بفيروس كورونا.

وأشار إلى هادي الجيار كان من أكثر الناس إلتزاما بتطبيق الإجراءات الإحترازية، ودائما ما يوجه النصائح للجميع بضرورة أخذ الحذر في ظل انتشار فيروس كورونا، إلا أنه بسبب ظروفه الصحية تعرض للإصابة.

وناشد فتوح أحمد، الجميع بضرورة توخي الحذر وتطبيق الإجراءات الإحترازية للتصدي لهذا الوباء الذي يجتاح العالم أجمع.

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