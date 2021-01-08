ارتفاع ايرادات أكبر الشركات المصنعة للسيارات في الصين 12% خلال 2020

شهدت مجموعة شركة أعمال السيارات الأولى (فاو) المحدودة، صانع السيارات الرائد في الصين، زيادة في إيراداتها بنسبة 12.5 بالمائة على أساس سنوي خلال عام 2020، لتصل إلى 695 مليار يوان (حوالي 107 مليار دولار أمريكي).

وباعت الشركة ما إجماليه 3.7 مليون مركبة العام الماضي، حيث تجاوزت مبيعات سياراتها من علامة "هونغتشي" الرائدة 200 ألف وحدة خلال الفترة المذكورة، بزيادة سنوية تبلغ حوالي 100 بالمائة، وفقا لبيانات صادرة عن الشركة.

وقالت الشركة إنها عززت تحولها الرقمي في البحث والتطوير والتصنيع والتسويق في عام 2020، مما رفع كفاءتها بشكل كبير في البحث والتطوير والإنتاج.

وتأسست شركة "فاو" في عام 1953 في مدينة تشانغتشون حاضرة مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، وتعرف بمهد صناعة السيارات الصينية.