أستاذ طب نفسي: 50% ممن ماتوا بكورونا عانوا من القلق والاكتئاب

Advertisements

أكد الدكتور محمد المهدى، استاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة، أن الصحة النفسية تؤثر على الحالة البدنية وأن نسبة كبيرة ممن توفوا بسبب الاصابة بفيروس كورونا عانوا من القلق والخوف من الوباء، مفيدا بأن حوالي 50% ممن ماتوا من كورونا كانوا يعانون من حالات القلق والاكتئاب.



وأوضح الدكتور محمد المهدى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن الاشخاص الذين اصيبوا بالاكتئاب من كورونا جاء بسبب الجلوس في فترات عزل طويلة مما جعلهم يصابون بالاكتئاب وهذا يفسر سر ارتفاع الحالات في أوروبا.



وأقر الدكتور محمد المهدى، أن نسبة الاكتئاب زادت في مصر خلال الفترة الأخيرة ولكن ليس بالنسب التي تشهدها أوروبا وذلك بسبب عدم وجود اغلاق كامل في مصر، محذرا من خطورة السوشيال ميديا على مصابي كورونا وأنها أصبحت أحد مصادر نشر القلق والفزع من مرض كورونا.