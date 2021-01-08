موسى: الجيش المصري حائط صد ضد مخططات تقسيم الدول العربية

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي محمد موسى، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يتأجر بمنظمة مشبوهة مثل هيومان رايتس ووتش ويدفع لها ملايين الدولارات من أجل مهاجمة مصر في تقاريرهم لوقف تسليح الجيش المصري.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الجيش المصري الذي أصابهم بصداع في البر والبحر والجو ويقف حائط صد ضد تنفيذ مخططات تقسيم الدول العربية.

تابع موسى، "هي دي جماعة أحفاد البنا جماعة كل همها تخريب البلد دي لكن إحنا هنفضل نكشف خستهم وندالتهم ومؤامراتهم ضد البلد ومش هنسمح لهم أنهم ينفذوا مخططاتهم الصهيونية هذه الجماعة الماسونية لن تقوم لها قائمة بإذن الله.. عمركم سمعتم عن ميت رجع للحياة مرة تانية.. هو ده وضع الإخوان الإرهابية لكنهم مغيبيين".

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