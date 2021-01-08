الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا للانتاج الحربي

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
محمد الصو

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدًا السبت، دون الحصول على راحة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها الثلاثاء المقبل.

ويخوض الأهلي مرانه غدًا في الحادية عشرة صباحًا، استعدادًا للمواجهة المقبلة.

وفاز الأهلي اليوم على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، أحرزهما محمود كهربا ووليد سليمان، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

مواعيد مواجهات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة نجم الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 27 دقيقة

متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

منذ 34 دقيقة

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- سيد عبد الحفيظ يتحدث عقب فوز الأهلي على سيراميكا.. ويهاجم حكم الفار

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - نجم أرسنال السابق يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

08:19 م

متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

10:42 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

09:01 م

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

08:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى