فاران أزمة ريال مدريد في العام الجديد

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يعيش حالة من الفوضى في ظل عدم قدرة الملكي على تجديد عقود بعض اللاعبين على رأسهم سيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأفاد موقع ديفنسا سينترال الإسباني بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يواجه أزمة جديدة في 2021 تتعلق بتجديد عقد نجم دفاع الفريق الفرنسي رافائيل فاران.

وألمح الموقع الإسباني أن فاران البالغ من العمر 27 عامًا ينتهي عقده في 2022 ويخشى بيريز من عدم قدرته على التوصل لإتفاق مع النجم الفرنسي من أجل تجديد عقده مع الملكي.

وأوضح الموقع الإسباني أن بيريز يعلم تمامًا إهتمام العديد من الإندية البريطانية بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع فاران الذي يعتبر واحد من أفضل صفقات الميرينجي.
وأشار الموقع الإسباني إلى أن رافائيل فاران قد يرحل عن صفوف الملكي بشكل مجاني عقب نهاية عقده خاصة أنه فاز بجميع الألقاب الممكنة مع الملكي منذ انضمامه له في 2011.

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