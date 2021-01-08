إغلاق محور دفرة وطريقي العلمين والإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية

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أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور طريق العلمين الصحراوي وطريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة مائية كثيفة.



كما أغلقت محور دفرة بالطريق الزراعي أمام حركة السيارات لوجود شبورة مائية بالطريق.



وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.