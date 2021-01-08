إبراهيم عيسى: 63% من العمالة بمصر تدخل في الاقتصاد غير الرسمي

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن 63% من العمالة في مصر تدخل في اطار الاقتصاد غير الرسمي، مفيدا بأن الاقتصاد غير الرسمى يشارك في الناتج المحلي الاجمالي لمصر من 30 إلى 40%، وأن هذا الاقتصاد يتزايد وينمو مع حدوث أزمات تتعلق بالبطالة.

وأشار الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، إلى أن أكبر امداد للاقتصاد غير الرسمى في مصر قادم من الصين، وحينما بدأت أزمة كورونا في الصين خلال العام الماضي وشهدت اغلاق لمواجهة الوباء انعكس هذا الامر بأزمات على العاملين في الاقتصاد غير الرسمى في مصر.

وأوضح الاعلامي إبراهيم عيسى، أن الاقتصاد غير الرسمي يقوم على اليومية ويعتمد على الصادرات من دول مثل الصين، وهذه الاقتصاد غير الرسمي لا يوجد له أي سجلات أو بيانات في الدولة وبالتالى لا يضخ أى موارد في خزانة الدولة.

أخبار تهمك

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة نجم الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 25 دقيقة

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 5 ساعات

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

مواعيد مواجهات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- سيد عبد الحفيظ يتحدث عقب فوز الأهلي على سيراميكا.. ويهاجم حكم الفار

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - نجم أرسنال السابق يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

08:19 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

09:01 م

متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

10:42 م

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

08:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى