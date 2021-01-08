إبراهيم عيسى: 63% من العمالة بمصر تدخل في الاقتصاد غير الرسمي

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أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن 63% من العمالة في مصر تدخل في اطار الاقتصاد غير الرسمي، مفيدا بأن الاقتصاد غير الرسمى يشارك في الناتج المحلي الاجمالي لمصر من 30 إلى 40%، وأن هذا الاقتصاد يتزايد وينمو مع حدوث أزمات تتعلق بالبطالة.



وأشار الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، إلى أن أكبر امداد للاقتصاد غير الرسمى في مصر قادم من الصين، وحينما بدأت أزمة كورونا في الصين خلال العام الماضي وشهدت اغلاق لمواجهة الوباء انعكس هذا الامر بأزمات على العاملين في الاقتصاد غير الرسمى في مصر.



وأوضح الاعلامي إبراهيم عيسى، أن الاقتصاد غير الرسمي يقوم على اليومية ويعتمد على الصادرات من دول مثل الصين، وهذه الاقتصاد غير الرسمي لا يوجد له أي سجلات أو بيانات في الدولة وبالتالى لا يضخ أى موارد في خزانة الدولة.