مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن لقاحات "كورونا"

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مصر تابعت بكل دقة واحترافية لقاحات كورونا، والتي تم تصنيعها في أكثر من دولة.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه تم التواصل مع المؤسسة العالمية، والتي توفر وتحدد أسعار اللقاحات، موضحا أن تلك المؤسسة يتم دعمها من جهات كثير.

وأكد "تاج الدين"، أنه تم الاتفاق على توفير اللقاحات التى ستتاح لأكبر عدد ممكن من المصريين، منوها أن المؤسسة تعطي الدولة 20% من عدد السكان، وبالفعل تم التعاقد على 20 مليون جرعة، وهناك سعي لتوفير عدد أكبر.

وتابع: "التجارب السريرية للقاحات كورونا تمت في مصر، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاج السيسي لإنشاء مراكز حضارية لكي يتم فيها التطعيم"، منوها أنه سيتم توزيع اللقاحات بطريقة منظمة.

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