مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن لقاحات "كورونا"
الجمعة 08/يناير/2021 - 10:18 م
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مصر تابعت بكل دقة واحترافية لقاحات كورونا، والتي تم تصنيعها في أكثر من دولة.
وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه تم التواصل مع المؤسسة العالمية، والتي توفر وتحدد أسعار اللقاحات، موضحا أن تلك المؤسسة يتم دعمها من جهات كثير.
وأكد "تاج الدين"، أنه تم الاتفاق على توفير اللقاحات التى ستتاح لأكبر عدد ممكن من المصريين، منوها أن المؤسسة تعطي الدولة 20% من عدد السكان، وبالفعل تم التعاقد على 20 مليون جرعة، وهناك سعي لتوفير عدد أكبر.
وتابع: "التجارب السريرية للقاحات كورونا تمت في مصر، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاج السيسي لإنشاء مراكز حضارية لكي يتم فيها التطعيم"، منوها أنه سيتم توزيع اللقاحات بطريقة منظمة.
وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه تم التواصل مع المؤسسة العالمية، والتي توفر وتحدد أسعار اللقاحات، موضحا أن تلك المؤسسة يتم دعمها من جهات كثير.
وأكد "تاج الدين"، أنه تم الاتفاق على توفير اللقاحات التى ستتاح لأكبر عدد ممكن من المصريين، منوها أن المؤسسة تعطي الدولة 20% من عدد السكان، وبالفعل تم التعاقد على 20 مليون جرعة، وهناك سعي لتوفير عدد أكبر.
وتابع: "التجارب السريرية للقاحات كورونا تمت في مصر، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاج السيسي لإنشاء مراكز حضارية لكي يتم فيها التطعيم"، منوها أنه سيتم توزيع اللقاحات بطريقة منظمة.