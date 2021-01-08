يوفنتوس يعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوفه

قال يوفنتوس اليوم الجمعة، إن "نتيجة فحص كوفيد-19 لمدافع هولندا ماتيس دي ليخت ظهرت ايجابية ليصبح ثالث لاعب يصاب بالفيروس هذا الأسبوع بتشكيلة بطل إيطاليا".

وظهرت نتيجة المدافع البرازيلي أليكس ساندرو ايجابية يوم الإثنين وكذلك الجناح خوان كوادرادو يوم الثلاثاء.

وذكر النادي الإيطالي في بيان "يعلن يوفنتوس أنه خلال الفحوص التي تجرى وفقاً للبروتوكولات ظهرت نتيجة ماتيس دي ليخت ايجابية بكوفيد-19 ويخضع اللاعب بالفعل للعزل الذاتي".