باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الزمالك

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موافقته على رحيل أهم ثنائي داخل فريقه خلال الفترة المقبلة.

وفشل الزمالك في تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، حتى الآن في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

كما يرفض مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض، البقاء بين صفوف فريقه في ظل امتلاكه عدد من العروض الاحترافية للرحيل بالميركاتو الشتوي.

ويعد الثنائي من أبرز لاعبي القلعة البيضاء، إلا أن باتشيكو منح الضوء الأخضر في الموافقة على العروض المقدمة إليهم، بالفترة الأخيرة.

ويأتي قرار المدرب البرتغالي، بسبب علمه أن الثنائي لن يعطيه كامل التركيز داخل الملعب حال استمرارهم، بسبب انشغلاهم بالاحتراف.

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