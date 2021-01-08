الباز: الإدارة المصرية لن تضيع حقوق شعبها في ملف المصالحة مع قطر

الباز: الإدارة المصرية لن تضيع حقوق شعبها في ملف المصالحة مع قطر
الجمعة 08/يناير/2021 - 09:54 م
داليا الحسين
قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن البيان الختامي لقمة دول التعاون الخليجي يتضمن بنودا قد تشكل إحراجا لقطر، لأنه تضمن حديث عن العلاقات مع إيران وغيرها.
وأضاف الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أنه وفقا لتصريحات، وزير الخارجية القطري، فأنه يتعقد لقاءات ثناية تحدد الأطر وتفاصيل اتفاق المصالحة مع قطر.
ولفت "الباز" إلى أنه على قطر أن تراجع مفهوم التطرف والارهاب لديها، وأن تراجع ممارسات إعلامها خاصة قناة الجزيرة، التى تسلط الأضواء على المشكلات فى قطر، وتستخدمها لتهييج الرأي العام.
واستكمل "الباز" قائلا: "أنا أثق في الدولة المصرية والإدارة المصرية فى ملف المصالحة مع قطر، فالدولة لن تضيع حقوق المصريين في هذا الملف".
وأضاف الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أنه وفقا لتصريحات، وزير الخارجية القطري، فأنه يتعقد لقاءات ثناية تحدد الأطر وتفاصيل اتفاق المصالحة مع قطر.
ولفت "الباز" إلى أنه على قطر أن تراجع مفهوم التطرف والارهاب لديها، وأن تراجع ممارسات إعلامها خاصة قناة الجزيرة، التى تسلط الأضواء على المشكلات فى قطر، وتستخدمها لتهييج الرأي العام.
واستكمل "الباز" قائلا: "أنا أثق في الدولة المصرية والإدارة المصرية فى ملف المصالحة مع قطر، فالدولة لن تضيع حقوق المصريين في هذا الملف".