الباز: الإدارة المصرية لن تضيع حقوق شعبها في ملف المصالحة مع قطر

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قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن البيان الختامي لقمة دول التعاون الخليجي يتضمن بنودا قد تشكل إحراجا لقطر، لأنه تضمن حديث عن العلاقات مع إيران وغيرها.



وأضاف الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أنه وفقا لتصريحات، وزير الخارجية القطري، فأنه يتعقد لقاءات ثناية تحدد الأطر وتفاصيل اتفاق المصالحة مع قطر.



ولفت "الباز" إلى أنه على قطر أن تراجع مفهوم التطرف والارهاب لديها، وأن تراجع ممارسات إعلامها خاصة قناة الجزيرة، التى تسلط الأضواء على المشكلات فى قطر، وتستخدمها لتهييج الرأي العام.



واستكمل "الباز" قائلا: "أنا أثق في الدولة المصرية والإدارة المصرية فى ملف المصالحة مع قطر، فالدولة لن تضيع حقوق المصريين في هذا الملف".