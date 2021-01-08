الباز عن بيان قمة العلا: الخطاب المصري السياسي دقيق وذكي جدا
الجمعة 08/يناير/2021 - 09:44 م
هدى عبدالرازق
سلط الإعلامي محمد الباز، الضوء على ما حدث في قمة العلا بالسعودية، بعد اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي ووضع اتفاق إطاري للتصالح مع قطر.
وقال الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إن هناك آراء كثيرة تتحدث عن أن الدولة المصرية تصالحت مع قطر "ببلاش" بعد سنوات من النزاع والهجوم على قطر واتهماه بدعم الإرهاب.
وتابع الباز، ان الاتفاق الذي تم في العلا، هو في الاساس اتفاق تضامن تم فيه وضع الخطوط العريضة للتصالح. ووبعدها سيتم الحديث عن التفاصيل.
واستكمل ان مصر استجابت لهذه المصالحة اتساقا مع مبادئها وسياستها الخارجية.
وواصل أن البيان الختامي الكامل لهذه القمة تضمن ١١٧ بندا، ما يهم مصر منها هو البند ٩٨، والذي يتحدث عن أن مجلس التعاون الخليجي يؤكد على دعم امن واستقرار جمهورة مصر العربية ويثمن جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي، ومكافحة التطرف والإرهاب، ويؤكد على تعزيز التنمية للشعب المصري الشقيق، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة، مع التأكيد على دعم حل قضية سد النهضة.
واستطرد الباز ان كل ما تم التاكدي عليه في هذا البند هو كل ما كانت تعترض عليه مصر في سياسات قطر بعد عام. ٢٠١١، ومع ذلك انه لايزال في رقبة قطر أنها دولة ترعى الارهاب ن والتحريض على الفوضى والتخريب وإسقاط النظام في مصر من خلال إعلامهاالمباشر وغير المباشر.
ولفت إلى أن الخطاب المصري السياسي دقيق جدا، وذكي جدا،. حيث أكدت القيادة السياسة انها تدعم كل الجهود المخلصة في التصالح، إذن فلو النوايا مش صادقة والجهود مش مخلصة لن تتم المصالحة.
وقال الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إن هناك آراء كثيرة تتحدث عن أن الدولة المصرية تصالحت مع قطر "ببلاش" بعد سنوات من النزاع والهجوم على قطر واتهماه بدعم الإرهاب.
وتابع الباز، ان الاتفاق الذي تم في العلا، هو في الاساس اتفاق تضامن تم فيه وضع الخطوط العريضة للتصالح. ووبعدها سيتم الحديث عن التفاصيل.
واستكمل ان مصر استجابت لهذه المصالحة اتساقا مع مبادئها وسياستها الخارجية.
وواصل أن البيان الختامي الكامل لهذه القمة تضمن ١١٧ بندا، ما يهم مصر منها هو البند ٩٨، والذي يتحدث عن أن مجلس التعاون الخليجي يؤكد على دعم امن واستقرار جمهورة مصر العربية ويثمن جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي، ومكافحة التطرف والإرهاب، ويؤكد على تعزيز التنمية للشعب المصري الشقيق، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة، مع التأكيد على دعم حل قضية سد النهضة.
واستطرد الباز ان كل ما تم التاكدي عليه في هذا البند هو كل ما كانت تعترض عليه مصر في سياسات قطر بعد عام. ٢٠١١، ومع ذلك انه لايزال في رقبة قطر أنها دولة ترعى الارهاب ن والتحريض على الفوضى والتخريب وإسقاط النظام في مصر من خلال إعلامهاالمباشر وغير المباشر.
ولفت إلى أن الخطاب المصري السياسي دقيق جدا، وذكي جدا،. حيث أكدت القيادة السياسة انها تدعم كل الجهود المخلصة في التصالح، إذن فلو النوايا مش صادقة والجهود مش مخلصة لن تتم المصالحة.