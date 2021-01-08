الباز عن بيان قمة العلا: الخطاب المصري السياسي دقيق وذكي جدا

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
سلط الإعلامي محمد الباز، الضوء على ما حدث في قمة العلا بالسعودية، بعد اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي ووضع اتفاق إطاري للتصالح مع قطر.

وقال الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إن هناك آراء كثيرة تتحدث عن أن الدولة المصرية تصالحت مع قطر "ببلاش" بعد سنوات من النزاع والهجوم على قطر واتهماه بدعم الإرهاب.

وتابع الباز، ان الاتفاق الذي تم في العلا، هو في الاساس اتفاق تضامن تم فيه وضع الخطوط العريضة للتصالح. ووبعدها سيتم الحديث عن التفاصيل.

واستكمل ان مصر استجابت لهذه المصالحة اتساقا مع مبادئها وسياستها الخارجية.

وواصل أن البيان الختامي الكامل لهذه القمة تضمن ١١٧ بندا، ما يهم مصر منها هو البند ٩٨، والذي يتحدث عن أن مجلس التعاون الخليجي يؤكد على دعم امن واستقرار جمهورة مصر العربية ويثمن جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي، ومكافحة التطرف والإرهاب، ويؤكد على تعزيز التنمية للشعب المصري الشقيق، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة، مع التأكيد على دعم حل قضية سد النهضة.

واستطرد الباز ان كل ما تم التاكدي عليه في هذا البند هو كل ما كانت تعترض عليه مصر في سياسات قطر بعد عام. ٢٠١١، ومع ذلك انه لايزال في رقبة قطر أنها دولة ترعى الارهاب ن والتحريض على الفوضى والتخريب وإسقاط النظام في مصر من خلال إعلامهاالمباشر وغير المباشر.

ولفت إلى أن الخطاب المصري السياسي دقيق جدا، وذكي جدا،. حيث أكدت القيادة السياسة انها تدعم كل الجهود المخلصة في التصالح، إذن فلو النوايا مش صادقة والجهود مش مخلصة لن تتم المصالحة.

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