" بايدن" يكشف ملامح خطته الاقتصادية.. زيادة الحد الأدني للأجور وضمان وصول المساعدات للشركات الصغيرة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه يسعى خلال فترة حكمة للولايات المتحدة إلى رفع الحد الأدني للأجور ليصل إلى 15 دولار في الساعة الواحدة.

وتابع "بايدن" خلال تصريحات تلفزيونية اليوم التى كشف فيها عن أسماء الفريق الاقتصادي الذين سوف يساعدوه أثناء فترة حكمه القادمة،" أنه سيعمل على ضمان وصول المساعدات الاقتصادية التى تم إقرارها مؤخرا من قبل الكونجرس لتحفيز الاقتصاد إلى الشركات الصغيرة".





وأضاف" الشركات الصغيرة بحاجة إلى المساعدة وهي العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي وتوفير الوظائف يوجد شركة واحدة من اصل اربع شركات الان مغلقة.. تلك الشركات لم تتمكن من الحصول على المساعدات المالية التى تم إقرارها سابقا".

وصدق الكونجرس الأمريكي على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة، وسط رفض الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب الاعتراف بخسارة الانتخابات، ما ادي إلى توترات سياسية في البلاد دفعت لتوقعات سلبية نحو الاقتصاد الأمريكي في حالة استمرارها.





وتابع،" هيئات الرقابة رصدت أن هناك عشرات الالاف من الشركات التي لا تستحق المساعدات حصلت عليها وقامت بتمريرها إلى شركتها الصغيرة المملوكة لها .. ولكن يوجد قانون تم إقراره الأسبوع الماضي يعمل على ضمان وصل المساعدات المالية للشركات المستحقة مستقبلا".

واستكمل" سيكون تركيزنا على توزيع تلك المساعدات على الشركات التي يمتلكها السود والنساء اللاتينيون وهم الأكثر تضررا من أزمة كورونا .. البنوك المشاركة في توزيع برنامج المساعدة يجب أن تتحرك بسرعة وسنعمل معها على أن يتم توزيعها بشكل عادل".

وكتب بايدن قبل بدء مؤتمره الصحفي للاعلان عن فريقه الاقتصادي الجديد عبر تويتر" نحن بحاجة إلى بناء اقتصاد أمريكي جديد .. يتمتع الجميع بعائد عادل لعملهم وفرصة متساوية للمضي قدمًا".