بالفيديو.. الملك سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت الرياض، مساء اليوم الجمعة، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقى الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

 

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن الملك سلمان تلقى اليوم في مدينة نيوم الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

 

من جهته، قال وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصا منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه... هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".

 

ونشرت "واس" مقطع فيديو قالت إنها توثق عملية تطعيم العاهل السعودي بالجرعة الأولى من اللقاح.

 

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

 

وفي 25 ديسمبر عرضت وسائل إعلام المملكة مقطعا يوثق تلقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لعدوى فيروس كورونا.

 

ولاحقا أعلن وزير الصحة أن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي إبن سلمان جرعة اللقاح شهدت ارتفاعا لمعدل التسجيل للتطعيم به 5 أضعاف.

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