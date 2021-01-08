طبيب بـ هارفارد: هذه الفئة يجب أن تحصل على لقاح كورونا أولا في مصر

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بمستشفيات جامعة هارفارد، إنه يجب أن يكون مرضى السكر في مقدمة الفئات التي ستحصل على لقاح فيروس كورونا.

وأشار "حمدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تسطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن عدد مرضى السكر في مصر كبير حيث يتجاوز 10 مليون شخص، لافتا إلى أن مرضى السكر مرضين للإصابة بمضاعفات الكورونا حال إصابتهم بها.

وأوضح أن مناعة مرضى السكر ضعيفة خاصة النوع الأول منهم، موجها التحية للأطقم الطبية في مصر لقيامهم بدورهم على أكمل وجه، منوها بأنه حصل على لقاح موديرنا الفترة الماضية.

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