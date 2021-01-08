الأهلي يعود لسكة الانتصارات بفوز ثمين على سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة









استعاد الأهلي طريق الانتصارات سريعا بعدما حقق فوزًا ثمينًا مساء اليوم الجمعة على مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.





وسجل ثنائية الأهلي كلا من علي محمود كهربا في الدقيقة 79، ووليد سليمان في الدقيقة 96.

أول فرص اللقاء كانت من جانب أصحاب الأرض في الدقيقة 3 بعدما مرر محمد إبراهيم الكرة إلى رجب بكار ومنه إلى شادي حسين داخل منطقة الجزاء ليمررها لزميله شريف دابو الذي سدده الكرة بعيدة عن مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.





وفي الدقيقة 16 ظهرت أول ملامح الخطورة لفريق الأهلي حيث مرر حسين الشحات الكرة بينية لزميله طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية باتجاه المرمى لكنها اصطدمت بقدم طارق سامي مدافع فريق سيراميكا كليوباترا وتتحول إلى ركلة ركنية.





واحتسب حكم المباراة محمد يوسف ركلة حرة لصالح الأهلي بعد لمس الكرة ليد كوامي بونسو في الدقيقة 19 نفذها علي معلول لكن دفاع فريق بيراميدز أبعد الكرة عن منطقة الجزاء، لتعود الكرة إلى أحمد رمضان بيكهام الذي سدد الكرة قوية لكن أمسك بها عامر عامر حارس مرمى أصحاب الأرض.





وفي الدقيقة 30 مرر حسين الشحات كرة بينية متقنة لزمليه علي معلول المنطلق من الخلف ليمررها الأخير عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لكن دفاع سيراميكا أبعدها عن مرماه ببراعة، ليرد أصحاب الأرض بتسديدة قوية من كوامي بونسو أمسكها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.





ومع حلول الدقيقة 33 واصل حسين الشحات في تمرير الكرات البينية إلى زملائه وكانت هذه المرة لزميله والتر بواليا الذي سدد الكرة في يد عامر عامر، ثم تسديدة أخرى من أليو ديانج مرت بجوار القائم الأيمن لحارس سيراميكا كليوباترا.









ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط أي تغيير في النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.





الشوط الثاني

وأجرى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تغييران مع بداية الشوط الثاني بإشراك الثنائي محمد مجدي "أفشة" ومحمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من أحمد رمضان "بيكهام" وطاهر محمد طاهر، مع الاعتماد على أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن بعد خروج بيكهام.





وفي الدقيقة 50 انطلق محمد التوني لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا حتى وصل لمنطقة جزاء الأهلي ليمرر الكرة لأحمد محسن الذي سدد الكرة أعلى عارضة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر وتضيع فرصة خطيرة لأصحاب الأرض، ثم عرضية أخرى من الناحية اليمنى أبعدها الشناوي عن مرماه ببراعة.





ومن هجمة مرتدة للأهلي مرر محمد مجدي أفشة كرة طولية رائعة لمحمود كهربا وضعته منفردا بعامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا الذي تصدى للكرة ببراعة وأنقذ مرماه من هدف محقق، ثم تصويبة أخرى من حسين الشحات مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أصحاب الأرض في محاولة أهلاوية أخرى للتسجيل.





ووصلت الكرة إلى ولتر بواليا في الدقيقة 57 من الناحية اليسرى ليسددها المهاجم الجديد للأهلي ويبعدها عامر عامر بأطراف أصابعه بعيدة عن مرماه في فرصة أخرى لرجال المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





ومن هجمة منظمة بين محمود كهربا لحسين الشحات الذي مرر الكرة لعلي معلول وضعته منفردا بحارس سيراميكا كليوباترا لكن الظهير الأيسر التونسي رفض الهدية وسدد الكرة أعلى عارضة عامر عامر مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا ويهدر فرصة خطيرة للضيوف في المباراة للتسجيل.





ورد فريق سيراميكا على الهجمة الأخيرة لمعلول حيث مرر محمد إبراهيم الكرة إلى أحمد محسن الظهير الأيسر الذي لعبها عرضية على رأس شادي حسين لكن رأسيته علت عارضة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وتضيع فرصة خطيرة لأصحاب الأرض.





وفي الدقيقة 66 مرر علي معلول كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء قابلها المهاجم الجديد والتر بواليا برأسيه رائعة لكنها علت عارضة عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا وتضيع فرصة أخرى خطيرة للأهلي.





ومع حلول الدقيقة 72 وصلت الكرة إلى شادي حسين الذي راوغ مدافع الأهلي أيمن أشرف وسدد الكرة في يد محمد الشناوي، ثم يحصل حارس الأهلي على البطاقة الصفراء الأولى بعد اعتراضه على حكم المباراة.





وفي الدقيقة 76 من عمر المباراة مرر علي معلول الكرة على طبق من ذهب إلى والتر بواليا لكن الأخير أهدرها بغرابة فوق العارضة بدلا من وضعها في الشباك وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر للتسجيل، ليقرر موسيماني إخراج بواليا من المباراة والدفع بمحمد شريف في التغيير الثالث للفريق الأحمر، ثم يحصل أحمد محسن لاعب سيراميكا على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.





ومع حلول الدقيقة 79 مرر محمد مجدي أفشة كرة طولية داخل منطقة جزاء فريق سيراميكا كليوباترا لتصل لمحمود كهربا الذي وضع الكرة داخل الشباك مسجلا الهدف الأول للفريق الأحمر ومطلقًا الأفراح لدكة بدلاء الفريق الأحمر والجهاز الفني.





بعد الهدف الأول للأهلي مرر محمد مجدي أفشة كرة رائعة لمحمد شريف وضعته منفردا بعامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا والذي تصدى للكرة ببراعة وأنقذ فريقه من هدف ثاني محقق.









ومع وصول المباراة للدقيقة 88 مرر علي معلول كرة رائعة داخل منطقة الجزاء ليقابلها محمد شريف بقدمه وتمر بجوار القائم الأيمن لعامر عامر وتضيع فرصة خطيرة للأهلي لإحراز الهدف الثاني.





واحتسب حكم المباراة 6 دقائق كوقت بدل من الضائع نجح خلالها وليد سليمان في إضافة الهدف الثاني بضربة رأسية بعد عرضية رائعة من علي معلول ليتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين دون رد.



