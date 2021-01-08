الأحد.. الدكتورة رشا سمير تستضيف الروائية ليلى الأطرش

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تستضيف الدكتورة رشا سمير الروائية الفلسطينية المبدعة ليلى الأطرش، وذلك ضمن مبادرة "كتابان وكتاب".

ومن المقرر عرضه في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للدكتورة رشا سمير، يوم الأحد الموافق 10 يناير في تمام الساعة الـ7 مساء.

الروائية ليلى الأطرش هي روائية وإعلامية لها ١٤ عملا أدبيا متميزا ما بين الروايات والمجموعات القصصية مثل
مرافئ الوهم"،"أبناء الريح"،"ترانيم الغواية"،" لا تشبه ذاتها"،"وتشرق غربا"،" إمرأة للفصول الخمسة"،"ونساء على المفارق"".


حازت رواياتها على العديد من الجوائز مثل: جائزة الدولة التقديرية في الآداب بفلسطين 2017وجائزة كتارا للكتاب2018.

عن رواية لا تشبه ذاتها، كما وصلت روايتها "ترانيم الغواية" للائحة الطويلة لجائزة البوكر العربي عام 2016.
و ترجمت رواياتها إلى العديد من اللغات الأجنبية.

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