الفيفا يستقر على الموعد النهائي لقرعة مباريات مونديال الأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن موعد قرعة كأس العالم للاندية المقرر إقامتها في قطر.





وقال الفيفا عبر موقعه الرسمي أن القرعة ستجرى يوم 19 يناير القادم، بمدينة زيوريخ في سويسرا.





وكشف موقع الفيفا عن أن البلد المضيف للبطولة سيكون مكلف بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تنفيذ البروتوكل الصحي الكامل.



