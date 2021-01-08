إبراهيم عيسى: الديمقراطية الامريكية انتصرت على ترامب والمؤسسات أوقفته عند حدوده

Advertisements

اكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن الديمقراطية انتصرت فى المشهد الامريكي رغم غرابة المشهد وظلمته خلال الأيام الماضية بالتزامن مع اعلان الرئيس جو بايدن، قائلا: "الديمقراطية الامريكية تنتصر وكل المشاهد اللي حصلت رغم ظُلمتها وغرابتها على المجتمع الامريكي إلا أنها تؤكد انتصار امريكا على الغوغاء أو اليمين المتطرف".



وأضاف ابراهيم عيسى، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أننا أمام انتصار ديمقراطي وتجسيد لقدرة المؤسسات على ايقاف ترامب عند حدود، متابعا: "المؤسسات الامريكية قدرت توقف ترامب عند حده".



واستكمل: "الشعب الامريكى لم ينتخب ترامب في 2016 ولا 2020 لان وأصوات المرشح اللى قصاده كانت أكثر منه، وأكثرية الشعب الامريكي ضد ترامب"، لافتا إلى أن هناك اتجاه قوى في امريكا سواء مجلس نواب أو شيوخ لمحاكمة ترامب برلمانيا أو اقالته من منصبه بدعوى مخالفة الدستور.