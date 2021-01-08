"فيها حاجة حلوة".. الباز يكشف جهود الشرطة لحماية المواطنين على الطرق السريعة
الجمعة 08/يناير/2021 - 09:28 م
داليا الحسين
كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، عن جهود رجال الشرطة على الطرق الرئيسية لمواجهة الشبورة الكثيفة.
واستعرض "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، مقطع فيديو نشره مواطن، يرصد فيه، قيام الشرطة على الطرق السريعة، بتسيير 4 سيارات، تمشي بعرض الطريق بسرعة 40 كليو متر في الساعة، لتحجيم السرعات على الطرق، خوفا على حياة المواطنين.
وعلق "الباز": "البلد فيها حاجة حلوة، وفي حاجة غريبة بتحصل في البلد، لأن المواطن الآن يشعر أن هناك خوف على حياته من قبل الدولة، طبقا لإمكانيات وقدرات الدولة".
وواصل: "في شيء تغير في البلد، وفي حاجة حلوة بتحصل في البلد، وأبطال المشهد مواطنين عاديين جدا، مواطنين نشروا فيديو يسجلوا لحظة عاشوها".
واستعرض "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، مقطع فيديو نشره مواطن، يرصد فيه، قيام الشرطة على الطرق السريعة، بتسيير 4 سيارات، تمشي بعرض الطريق بسرعة 40 كليو متر في الساعة، لتحجيم السرعات على الطرق، خوفا على حياة المواطنين.
وعلق "الباز": "البلد فيها حاجة حلوة، وفي حاجة غريبة بتحصل في البلد، لأن المواطن الآن يشعر أن هناك خوف على حياته من قبل الدولة، طبقا لإمكانيات وقدرات الدولة".
وواصل: "في شيء تغير في البلد، وفي حاجة حلوة بتحصل في البلد، وأبطال المشهد مواطنين عاديين جدا، مواطنين نشروا فيديو يسجلوا لحظة عاشوها".