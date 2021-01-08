"فيها حاجة حلوة".. الباز يكشف جهود الشرطة لحماية المواطنين على الطرق السريعة

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كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، عن جهود رجال الشرطة على الطرق الرئيسية لمواجهة الشبورة الكثيفة.



واستعرض "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، مقطع فيديو نشره مواطن، يرصد فيه، قيام الشرطة على الطرق السريعة، بتسيير 4 سيارات، تمشي بعرض الطريق بسرعة 40 كليو متر في الساعة، لتحجيم السرعات على الطرق، خوفا على حياة المواطنين.



وعلق "الباز": "البلد فيها حاجة حلوة، وفي حاجة غريبة بتحصل في البلد، لأن المواطن الآن يشعر أن هناك خوف على حياته من قبل الدولة، طبقا لإمكانيات وقدرات الدولة".



وواصل: "في شيء تغير في البلد، وفي حاجة حلوة بتحصل في البلد، وأبطال المشهد مواطنين عاديين جدا، مواطنين نشروا فيديو يسجلوا لحظة عاشوها".

