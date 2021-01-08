"الباز"عن حديث السيسي بشأن دولة المواطنة الحديثة: ليس مجرد كلام
الجمعة 08/يناير/2021 - 09:26 م
داليا الحسين
قال الإعلامي الدكتور محمد الباز،، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دولة المواطنة الحديثة، ليس مجرد كلام، ولكنه يُنفذ على الأرض بكل الأشكال.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن كل مواطن يعيش على هذه الأرض له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، موضحًا أنه في عقود سابقة لم يكن خطاب الدولة الرسمي يشير إلى دولة المواطنة بوضوح، وهذا الخطاب الذي يقدمه الرئيس السيسي لم يكن موجودا من قبل بهذا الوضوح.
وتساءل "الباز"، هل الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل جريء أم شجاع؟، منوها أن الرئيس رجل شجاع، لأنه يأخذ القرارات وفي حسبانه تبعات القرارات.
وتابع: "الرئيس السيسي حضر احتفالات عبد الميلاد من الكنيسة، وتحدث البعض وقتها أن الرئيس من الطبيعي أن يحضر عيد الميلاد، لكنه لن يحضر عيد القيامة، نظر للاختلافات العقائدية بيننا وبين الأخوة الأقباط، ولكنه فاجئ الجميع وحضر احتفالات عيد القيامة وهنأ الأقباط من داخل الكنيسة".
وواصل "الباز": "هذه دولة المواطنة الحديثة، في كل مدينة جديدة تفتتح، مع كل جامع هناك كنيسة، فالجامع والكنيسة في العاصمة الإدارية رمز لدولة المواطنة".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن كل مواطن يعيش على هذه الأرض له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، موضحًا أنه في عقود سابقة لم يكن خطاب الدولة الرسمي يشير إلى دولة المواطنة بوضوح، وهذا الخطاب الذي يقدمه الرئيس السيسي لم يكن موجودا من قبل بهذا الوضوح.
وتساءل "الباز"، هل الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل جريء أم شجاع؟، منوها أن الرئيس رجل شجاع، لأنه يأخذ القرارات وفي حسبانه تبعات القرارات.
وتابع: "الرئيس السيسي حضر احتفالات عبد الميلاد من الكنيسة، وتحدث البعض وقتها أن الرئيس من الطبيعي أن يحضر عيد الميلاد، لكنه لن يحضر عيد القيامة، نظر للاختلافات العقائدية بيننا وبين الأخوة الأقباط، ولكنه فاجئ الجميع وحضر احتفالات عيد القيامة وهنأ الأقباط من داخل الكنيسة".
وواصل "الباز": "هذه دولة المواطنة الحديثة، في كل مدينة جديدة تفتتح، مع كل جامع هناك كنيسة، فالجامع والكنيسة في العاصمة الإدارية رمز لدولة المواطنة".