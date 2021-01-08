"الباز"عن حديث السيسي بشأن دولة المواطنة الحديثة: ليس مجرد كلام

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي الدكتور محمد الباز،، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دولة المواطنة الحديثة، ليس مجرد كلام، ولكنه يُنفذ على الأرض بكل الأشكال.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن كل مواطن يعيش على هذه الأرض له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، موضحًا أنه في عقود سابقة لم يكن خطاب الدولة الرسمي يشير إلى دولة المواطنة بوضوح، وهذا الخطاب الذي يقدمه الرئيس السيسي لم يكن موجودا من قبل بهذا الوضوح.

وتساءل "الباز"، هل الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل جريء أم شجاع؟، منوها أن الرئيس رجل شجاع، لأنه يأخذ القرارات وفي حسبانه تبعات القرارات.

وتابع: "الرئيس السيسي حضر احتفالات عبد الميلاد من الكنيسة، وتحدث البعض وقتها أن الرئيس من الطبيعي أن يحضر عيد الميلاد، لكنه لن يحضر عيد القيامة، نظر للاختلافات العقائدية بيننا وبين الأخوة الأقباط، ولكنه فاجئ الجميع وحضر احتفالات عيد القيامة وهنأ الأقباط من داخل الكنيسة".

وواصل "الباز": "هذه دولة المواطنة الحديثة، في كل مدينة جديدة تفتتح، مع كل جامع هناك كنيسة، فالجامع والكنيسة في العاصمة الإدارية رمز لدولة المواطنة".

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