"الباز" مهنئا فريدة الشوباشي: لأول مرة امرأة تدير الجلسة الافتتاحية للبرلمان

"الباز" مهنئا فريدة الشوباشي: لأول مرة امرأة تدير الجلسة الافتتاحية للبرلمان
الجمعة 08/يناير/2021 - 09:22 م
داليا الحسين
قال الدكتور محمد الباز، إنه تم دعوة مجلس النواب لعقد الجلسة الأولى يوم الثلاثاء الساعة 11 صباحا، مشيرا إلى أن الكاتبة والسياسية فريدة الشوباشي ستدير الجلسة الافتتاحية، لأنها الأكبر سنًا.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه لأول مرة في الحياة البرلمانية المصرية، والتي امتدت لـ 155 سنة، تدير الجلسة الافتتاحية امرأة.
وتابع: "كل الدورات البرلمانية لم تتصادف أن سيدة ترأس الجلسة الافتتاحية، ولكن الصدف لا تتم اعتباطا".
وهنأ "الباز"، فريدة الشوباشي بإدارة الجلسة الافتتاحية، قائلة: "سيدة لها لها تاريخ طويل من العمل السياسي والاعلامي والوطني وتحملت الكثير من الهجوم وأهنئها".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه لأول مرة في الحياة البرلمانية المصرية، والتي امتدت لـ 155 سنة، تدير الجلسة الافتتاحية امرأة.
وتابع: "كل الدورات البرلمانية لم تتصادف أن سيدة ترأس الجلسة الافتتاحية، ولكن الصدف لا تتم اعتباطا".
وهنأ "الباز"، فريدة الشوباشي بإدارة الجلسة الافتتاحية، قائلة: "سيدة لها لها تاريخ طويل من العمل السياسي والاعلامي والوطني وتحملت الكثير من الهجوم وأهنئها".