"الباز" مهنئا فريدة الشوباشي: لأول مرة امرأة تدير الجلسة الافتتاحية للبرلمان

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قال الدكتور محمد الباز، إنه تم دعوة مجلس النواب لعقد الجلسة الأولى يوم الثلاثاء الساعة 11 صباحا، مشيرا إلى أن الكاتبة والسياسية فريدة الشوباشي ستدير الجلسة الافتتاحية، لأنها الأكبر سنًا.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه لأول مرة في الحياة البرلمانية المصرية، والتي امتدت لـ 155 سنة، تدير الجلسة الافتتاحية امرأة.



وتابع: "كل الدورات البرلمانية لم تتصادف أن سيدة ترأس الجلسة الافتتاحية، ولكن الصدف لا تتم اعتباطا".



وهنأ "الباز"، فريدة الشوباشي بإدارة الجلسة الافتتاحية، قائلة: "سيدة لها لها تاريخ طويل من العمل السياسي والاعلامي والوطني وتحملت الكثير من الهجوم وأهنئها".