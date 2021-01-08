محمد موسى: تركيا لا تريد حل سياسي يخرجها من ليبيا

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أكد الإعلامي محمد موسى أن تركيا تخطط لنسف كل محاولات الاستقرار في ليبيا، خاصة بعد التطورات الأخيرة اللي شهدتها ليبيا، من تبادل للأسرى بين أطراف اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بإيفاد مراقبين دوليين إلى ليبيا.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "خلينا متفقين أن تركيا لا تريد أي حل سياسي يخرجها من ليبيا، عشان كده استدعت قادة المليشيات المسلحة إلى أنقرة للتأكيد على استمرار مشروعها الاستعماري في ليبيا واحتلال البلاد بالكامل حتى الوصول إلى الحدود المصرية لمضايقتنا".



وأضاف محمد موسى أن المعلومات المسربة تتحدث عن أن الاجتماع الذي تم عقده اليوم بين قادة المليشيات ومسئولين بالمخابرات التركية بأنقرة تم التأكيد فيه على توحيد الصفوف والتوقف عن التنازع والمنافسة فيما بينهم، وعدم الاتجاه في أي طريق للتسوية السياسية، دون التنسيق المسبق مع تركيا.

