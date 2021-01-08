شاهد.. رسالة مستشار الرئيس للمواطنين بسبب "كوفيد 19" (فيديو)

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن كل أصحاب الأمراض المزمنة لهم الأولوية في الحصول على لقاح كورونا، حيث أن مرضى السكر والضغط والقلب وكل الأمراض المزمنة لابد أن يحصلوا على اللقاح.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تسطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن مصاب كورونا يعاني من مرض مزمن، أو بدأ يشعر بضيق في التنفس، أو نسبة الأكسجين انخفضت عن 90 لابد أن يتوجه فورا للطبيب المختص، أو أقرب مستشفى.

وأضاف أن بعض الحالات التي تدهورت كان سببها خوف المريض أن يتوجه للمستشفى، موجها رسالة للمواطنين: "لا تستهونوا بأي عرض يظهر عليكم".

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