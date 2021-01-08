كيما أسوان يستقبل المنيا في مباراة هامة بالقسم الثاني

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
سالم خليل
يحل فريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ضيفا على نادي كيما أسوان في الثانية والنصف من عصر السبت، وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب الأخير، وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه، لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021.

الفريق المنياوي يسعي لتحقيق الفوز في مباراه الغد، خاصة بعد أن حقق بدايه قويه بالفوز على فريق قنا، ثم التعادل سلييا مع أسمنت اسيوط، بعدها الانتصار علي كل من طهطا، وبني سويف، لكنه تلقي ضربه موجعة بالهزيمه أمام الفيوم، ثم التعادل في الثوان الأخيره أمام الإعلاميين، ثم الفوز على ديروط بهدف نظيف بالجولة الماضية.

في حين، يسعي أصحاب الأرض، لتحقيق نتيجه ايجابيه غدا، خاصه بعد أن تعادل بهدف لمثله مع فريق شبان قنا الجوله الماضيه، حيث يحتل فريق كيما أسوان المركز الثالث عشر، ولديه من النقاط 7 نقاط. 

وكان فريق نادي المنيا قد فاز الجوله الماضيه علي فريق ديروط، بهدف نظيف، في المباراه التي جاءت على ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، ضمن مباريات الجولةالسابعة، لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي.

ويذكر أن نادي المنيا، يحتل المركز الثاني ، ولديه من النقاط 14 نقطة، وذلك بعد أن فوزا علي فريق قنا، وتعادل مع أسمنت اسيوط، ثم فوزين متتاليين علي كل من طهطا، ونادي بني سويف، والخساره من فريق الفيوم بهدف نظيف، والتعادل مع الاعلاميين بهدف لكل فريق، والفوز علي فريق ديروط بهدف نظيف.

ترتيب المجموعة الأولي
1- الشرقية للدخان 16 نقطة
2- المنيا 14 نقطة
3- الألومنيوم 13 نقطة
4- الفيوم 13 نقطة
5- الإعلاميين 12 نقطة
6- سوهاج 11 نقطة
7- ديروط 10 نقاط
8- بنى سويف 10 نقاط
9- شبان قنا 10 نقاط
10- بترول أسيوط 10 نقاط
11- قنا 8 نقاط
12- شباب سمسطا 7 نقاط
13- كيما أسوان 7 نقاط
14- تليفونات بني سويف 5 نقاط
15- طهطا 5 نقاط
16- أسمنت أسيوط 3 نقاط

أخبار تهمك

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 5 ساعات

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ حوالي 7 ساعات

سيد عبد الحفيظ يتعرض على حكم مباراة الأهلي وسيراميكا

منذ 38 دقيقة

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان عن بداية مشوار الأهلي الإفريقي في مجموعات دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

مواعيد مواجهات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ ساعة الا ربع

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ ساعة و نصف

منافس الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مباريات دور المجموعات

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - نجم أرسنال السابق يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

08:16 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

09:01 م

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:30 م

مواعيد مواجهات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى