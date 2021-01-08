كيما أسوان يستقبل المنيا في مباراة هامة بالقسم الثاني



الفريق المنياوي يسعي لتحقيق الفوز في مباراه الغد، خاصة بعد أن حقق بدايه قويه بالفوز على فريق قنا، ثم التعادل سلييا مع أسمنت اسيوط، بعدها الانتصار علي كل من طهطا، وبني سويف، لكنه تلقي ضربه موجعة بالهزيمه أمام الفيوم، ثم التعادل في الثوان الأخيره أمام الإعلاميين، ثم الفوز على ديروط بهدف نظيف بالجولة الماضية.



في حين، يسعي أصحاب الأرض، لتحقيق نتيجه ايجابيه غدا، خاصه بعد أن تعادل بهدف لمثله مع فريق شبان قنا الجوله الماضيه، حيث يحتل فريق كيما أسوان المركز الثالث عشر، ولديه من النقاط 7 نقاط.



وكان فريق نادي المنيا قد فاز الجوله الماضيه علي فريق ديروط، بهدف نظيف، في المباراه التي جاءت على ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، ضمن مباريات الجولةالسابعة، لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي.



ويذكر أن نادي المنيا، يحتل المركز الثاني ، ولديه من النقاط 14 نقطة، وذلك بعد أن فوزا علي فريق قنا، وتعادل مع أسمنت اسيوط، ثم فوزين متتاليين علي كل من طهطا، ونادي بني سويف، والخساره من فريق الفيوم بهدف نظيف، والتعادل مع الاعلاميين بهدف لكل فريق، والفوز علي فريق ديروط بهدف نظيف.





ترتيب المجموعة الأولي 1- الشرقية للدخان 16 نقطة 2- المنيا 14 نقطة 3- الألومنيوم 13 نقطة 4- الفيوم 13 نقطة 5- الإعلاميين 12 نقطة 6- سوهاج 11 نقطة 7- ديروط 10 نقاط 8- بنى سويف 10 نقاط 9- شبان قنا 10 نقاط 10- بترول أسيوط 10 نقاط 11- قنا 8 نقاط 12- شباب سمسطا 7 نقاط 13- كيما أسوان 7 نقاط 14- تليفونات بني سويف 5 نقاط 15- طهطا 5 نقاط 16- أسمنت أسيوط 3 نقاط

يحل فريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ضيفا على نادي كيما أسوان في الثانية والنصف من عصر السبت، وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب الأخير، وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه، لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021.