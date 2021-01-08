توقيع اتفاقية إندماج مصرف الريان القطري مع بنك الخليج التجاري

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:48 م
مصرف الريان
مصرف الريان
وكالات

أعلن مصرف الريان، وبنك الخليج التجاري" الخليجي "  القطريان عن إبرام اتفاقية إندماج، بغرض إنشاء  أكبر كيان مصرفي  متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر والشرق الأوسط بأصول تزيد عن 172 مليار ريال.

ووفق بيان مشترك، سيتم إحتواء أنشطة البنك الخليجي في نشاط مصرف الريان بعد  حل الخليجي و تحول جميع أصوله والتزاماته الى  الريان بحكم القانون اعتبارًا من إتمام الاندماج.

وأوضح البيان، أن مصرف  الريان سيصدر  0.50 سهم الريان،  مقابل كل سهم في الخليجي، بما يعادل ما مجموعة 1,800 مليون سهم جديد سيتم إصدارها لمساهمي الخليجي و ذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية وموافقة مساهمي الريان والخليجي .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصرف الريان بنك الخليج التجاري اندماج مصرف الريان مع بنك الخليج التجاري

أخبار تهمك

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ 41 دقيقة

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

مواعيد مواجهات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم أرسنال السابق يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلان عن بداية مشوار الأهلي الإفريقي في مجموعات دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيراميكا بالدوري

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يرتدي الطاقم الاحتياطي أمام سيراميكا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

منافس الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مباريات دور المجموعات

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بيتك الكويتي والأهلي المتحد البحريني يعتزمان الاندماج بأصول 90 مليار دولار

"سبكيم العلمية" توقع مذكرة اندماج مع الصحراء للبتروكيماويات في السعودية

البنك الأول: توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع بنك "ساب"

بداية الإجراءات في أكبر صفقة اندماج مصرفي بالمملكة

قطر تتذيل قائمة البنوك الإسلامية الخمس الكبار في الخليج

التراجع يخيم على البورصات الخليجية بأخر جلسات الأسبوع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

08:16 م

مواعيد مواجهات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

08:01 م

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:30 م

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى