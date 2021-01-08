توقيع اتفاقية إندماج مصرف الريان القطري مع بنك الخليج التجاري

أعلن مصرف الريان، وبنك الخليج التجاري" الخليجي " القطريان عن إبرام اتفاقية إندماج، بغرض إنشاء أكبر كيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر والشرق الأوسط بأصول تزيد عن 172 مليار ريال.

ووفق بيان مشترك، سيتم إحتواء أنشطة البنك الخليجي في نشاط مصرف الريان بعد حل الخليجي و تحول جميع أصوله والتزاماته الى الريان بحكم القانون اعتبارًا من إتمام الاندماج.

وأوضح البيان، أن مصرف الريان سيصدر 0.50 سهم الريان، مقابل كل سهم في الخليجي، بما يعادل ما مجموعة 1,800 مليون سهم جديد سيتم إصدارها لمساهمي الخليجي و ذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية وموافقة مساهمي الريان والخليجي .