محمد موسى يكشف تفاصيل زيارة قادة المليشيات الليبية لتركيا

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي محمد موسى إن تركيا تخطط لنسف كل محاولات الاستقرار في ليبيا، لضمان بقائها في البلد الغني بالثروات، والذي يعد طوق نجاة لها من أزماتها.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "خلينا متفقين أن تركيا تخشى من مصالحة ليبية - ليبية تفضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية لن تكون خاضعة للنفوذ التركي، وعشان كده أردوغان لا يريد إنجاز أي مصالحة قبل أن يحصل على ضمانات بعدم تعرض نفوذه لأي انحسار".

وتابع: "رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة الإخواني خالد المشري، غادر الخميس، العاصمة الليبية طرابلس إلى تركيا، بصحبة 16 من قادة المليشيات المسلحة، لعقد اجتماع موسع في أنقرة، لكن المعلوم أن تركيا جمعت أقرب العملاء لديها، من أجل تقويض الخطوات التي تقوم بها البعثة الأممية والمجتمع الدولي للوصول بليبيا إلى الاستقرار."

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