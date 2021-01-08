مسؤول أمريكي: بايدن سيسعى لتوزيع كل لقاحات كورونا المتاحة بعد تسلمه السلطة

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات

نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن، أنه سيسعى إلى طرح كل الجرعات المتاحة من لقاحات فيروس كورونا عند توليه السلطة.

 

وقال المسؤول: "الرئيس المنتخب يؤمن بضرورة تسريع توزيع اللقاح وضمان حصول الفئات المعرضة للخطر عليه في أسرع وقت ممكن. الرئيس يؤيد طرح كل الجرعات المتاحة على الفور ويؤمن بأنه ينبغي للحكومة وقف حجب الإمدادات".

 

وكان بايدن قد وعد في الشهر المنصرم بأنه في الأيام المئة الأولى من ولايته، سيتم احتواء فيروس كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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