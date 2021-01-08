متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

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تحدث عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك عن الموقف النهائي لكل من المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي ومهاجم الفريق الأبيض مصطفى محمد، مشيرا إلى أن الزمالك حسم موقف أحمد سيد زيزو بالإبقاء على اللاعب لحاجة الفريق لإمكانياته الكبيرة وأن اللاعب اقتنع بذلك ولا توجد أي أزمة بهذا الصدد.



ونفى "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، كل ما تردد عن تمرد أشرف بن شرقي، مؤكدا أن اللاعب تواجد في التدريبات وسيكون متواجدا في مواجهة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.



وتابع: "أما الثنائي فرجاني ساسي ومصطفى محمد، فقد طلب المسئولين بالزمالك من البرتغالى باتشيكو المدير الفني للفريق الرأي في احتمالية رحيل الثنائي خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن البرتغالي جايمي باتشيكو رفض هذا الأمر تماما، وأكد أنه متروك لإدارة الزمالك لاتخاذ الرأي المناسب، خاصة وأنه لا يزال يسعى نادي الزمالك لتجديد تعاقد الدولي التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.



وأكد أن نادي سانت إتيان الفرنسي لم يصل حتى الآن إلى العرض المطلوب للموافقة على بيع اللاعب نهائيا، مشيرا إلى أن هناك هيكلة شاملة فى كل قطاعات النادي، منوها بأن غدا السبت سيعقد رئيس الزمالك اللواء عماد عبد العزيز اجتماعا مع كل قيادات النادى الابيض وذلك لترتيب الكثير من الأوراق داخل البيت الأبيض.



