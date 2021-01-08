متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

تحدث عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك عن الموقف النهائي لكل من المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي ومهاجم الفريق الأبيض مصطفى محمد، مشيرا إلى أن الزمالك حسم موقف أحمد سيد زيزو بالإبقاء على اللاعب لحاجة الفريق لإمكانياته الكبيرة وأن اللاعب اقتنع بذلك ولا توجد أي أزمة بهذا الصدد.

ونفى "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، كل ما تردد عن تمرد أشرف بن شرقي، مؤكدا أن اللاعب تواجد في التدريبات وسيكون متواجدا في مواجهة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

وتابع: "أما الثنائي فرجاني ساسي ومصطفى محمد، فقد طلب المسئولين بالزمالك من البرتغالى باتشيكو المدير الفني للفريق الرأي في احتمالية رحيل الثنائي خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن البرتغالي جايمي باتشيكو رفض هذا الأمر تماما، وأكد أنه متروك لإدارة الزمالك لاتخاذ الرأي المناسب، خاصة وأنه لا يزال يسعى نادي الزمالك لتجديد تعاقد الدولي التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأكد أن نادي سانت إتيان الفرنسي لم يصل حتى الآن إلى العرض المطلوب للموافقة على بيع اللاعب نهائيا، مشيرا إلى أن هناك هيكلة شاملة فى كل قطاعات النادي، منوها بأن غدا السبت سيعقد رئيس الزمالك اللواء عماد عبد العزيز اجتماعا مع كل قيادات النادى الابيض وذلك لترتيب الكثير من الأوراق داخل البيت الأبيض.

أخبار تهمك

متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

منذ نصف ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

منذ حوالي 7 ساعات

مواعيد مواجهات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - نجم أرسنال السابق يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة نجم الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 26 دقيقة

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل- سيد عبد الحفيظ يتحدث عقب فوز الأهلي على سيراميكا.. ويهاجم حكم الفار

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

08:19 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

09:01 م

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

08:16 م

متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

10:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى