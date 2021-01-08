كارثة إنسانية.. شاب يقتل شقيقه أمام والدتهم بالإسكندرية

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أقدم شخص على قتل شقيقه، أمام والدته داخل شقتهم السكنية بمنطقة مينا البصل غربي محافظة الإسكندرية، بعدما قام بتقيدها بالحبال ووثق فمها حتى لا تستطيع الصراخ وتستغيث.

البداية عندما تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء محمد عبد الوهاب، يفيد حدوث مشاجرة بين شقيقين ووفاة أحدهما بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وهروب الآخر.  

على الفور انتقل فريق من ضباط المباحث الجنائية تحت إشراف اللواء محمد عبد الوهاب، مدير المباحث الجنائية، برفقة ضباط مباحث القسم، لمحل الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو "أ. ر. أ " 41 سنة، مسجاة على ظهرها غارق في دمائه إثر طعنه بسلاحٍ أبيض في الصدر.

وبسؤال والدته المدعوة "ع.ال. ال" أفادت بوجود خلافات مالية بين نجلها المتوفي ويدعى "أ. ر. أ " وشقيقه الأصغر ويدعى"ي. ر. أ "35 سنة، بسبب قيام المتوفي بمساعدة شقيقه فى شراء مركبة "تروسيكل" فحدثت مشاجرة فيما بينهما، تعدى فيها الأخير على الأول بالطعن بسلاحٍ أبيض حتى سقط قتيلًا، مؤكدة أن نجلها الصغير قيدها بالحبال حتى لا تستغيث بالجيران وفر هاربًا.

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