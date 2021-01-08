التعادل الإيجابي يحسم مباراة النجوم والنصر

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
أحمد كمون

تعادل فريق النجوم مع النصر بهدف لمثله في المباراة. التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثامنة بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية والتي أقيمت علي ملعب النجوم بمدينة 6 اكتوبر .

دخل النجوم صاحب الأرض مباراة اليوم وهو يحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط بينما يحتل النصر المركز الثامن برصيد 8 نقاط

وخاض النصر مباراة اليوم بتشكيل مكون من..

احمد جمال في حراسة المرمى وحسن حسين واحمد كالوشا وابراهيم صلاح ودخير محمد في الدفاع
في الوسط المدافع حسام اشرف وادهم حامد وفي الوسط المهاجم احمد حسين وريمون مانجا ومحمد اوشا وفي الهجوم حسام جلال.

وإدارة إلقاء طاقم حكام بقيادة نادر قمر الدولة من كفر الشيخ وطارق عبده من كفر الشيخ ومحمود عبدالله من الاسكندرية ومحمود طنطاوي من المنوفية

وتقدم النجوم بالهدف الاول في الدقائق الأولي عن طريق ايمن غباشي وتعادل ريمون مانجا للنصر في الدقيقة 32 من نفس الشوط بينما جاء الشوط الثاني سلبيا

بهذه النتيجة رفع النجوم رصيده الي 8 نقاط بينما رفع النصر رصيده الي 9 نقاط .

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