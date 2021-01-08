بفستان مكشوف الصدر.. نيرمين الفقي تغازل جمهورها عبر إنستجرام

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة نرمين الفقي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نرمين الفقي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومثيرة حيث اعتمدت على فستان أسود مكشوف الصدر، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن نرمين الفقي يعرض لها حاليا مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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