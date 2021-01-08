مستشار الرئيس للصحة: من المحتمل حصول مصر على لقاح فايزر

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فترة الحضانة لفيروس كورونا تمتد إلى 14 يوم، منوها بأنه من المحتمل أن تحصل مصر على لقاح فايزر.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تسطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن مصر ستحصل على لقاحات أخرى بخلاف اللقاح الصيني، حيث أن هناك تواصل مع مختلف الجهات لتنويع اللقاحات المتوفرة في مصر، مضيفا أن اللقاحات ستصل مصر تدريجيا.

وأضاف، أن كميات اللقاح المتوفرة حاليا لا تكفي العالم، متابعا: "محدش يتخيل أن مصر ستحصل على لقاح سينوفارم وفقط، هناك توافق على حصول مصر على كميات اللقاحات التي نحتاجها من جهات متعددة".

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