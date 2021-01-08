عقب مشاركته مع عمرو دياب في ألبومه الجديد.. إصابة الشاعر خالد تاج الدين بكورونا

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أعلن الشاعر خالد تاج الدين عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "تاج الدين" قائلا: "الحمدلله بعد الأشعة المقطعيه ايجابي كورونا.. بس قدها وقدود وهتعدي ان شاءالله.. ماتقلقوش هو دور برد بس غلس حبتين".



يذكر أن الشاعر خالد تاج الدين قد تعاون مع الهضبة عمرو دياب، في ألبومه الجديد من خلال أغنية "يا أنا يا لأ"، وهي من ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي وشارك حينها بعض الصور من كواليس الأغنية.