عقب مشاركته مع عمرو دياب في ألبومه الجديد.. إصابة الشاعر خالد تاج الدين بكورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلن الشاعر خالد تاج الدين عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "تاج الدين" قائلا: "الحمدلله بعد الأشعة المقطعيه ايجابي كورونا.. بس قدها وقدود وهتعدي ان شاءالله.. ماتقلقوش هو دور برد بس غلس حبتين".

يذكر أن الشاعر خالد تاج الدين قد تعاون مع الهضبة عمرو دياب، في ألبومه الجديد من خلال أغنية "يا أنا يا لأ"، وهي من ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي وشارك حينها بعض الصور من كواليس الأغنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خالد تاج الدين الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- سيد عبد الحفيظ يتحدث عقب فوز الأهلي على سيراميكا.. ويهاجم حكم الفار

منذ ساعة و 16 دقيقة

مواعيد مواجهات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - نجم أرسنال السابق يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة نجم الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 22 دقيقة

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 8 ساعات

متحدث الزمالك يكشف الموقف النهائي لـ"ساسي" وبن شرقي ومصطفى محمد

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

بدء توافد جمهور "الهضبة" على حفله بالساحل الشمالي (صور)

عمرو دياب يشعل حفل الساحل بحضور شعراء وملحني ألبومه الجديد (صور)

نديم الشاعري مفاجأة ألبوم عمرو دياب الجديد

بعد نجاحه مع "الهضبة" و"الرباعي".. نديم الشاعري يوزع أغنية جديدة لنوال الزعبى

نجل حميد الشاعري يتعاون مع نوال الزغبي في أغنتيها الجديدة

هكذا هنأ عمرو دياب ابنته جنا بعيد ميلادها (صورة)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

08:19 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الزمالك

10:01 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

09:01 م

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

08:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى