تعرف على المتوج بلقب لاعب الموسم في الزمالك باختيار جماهير القلعة البيضاء

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

حصد الدولي المغربي أشرف بن شرقي، جناح نادي الزمالك، على جائزة  أفضل لاعبي فريقه عن العام المنقضي 2020.

ونجح بن شرقي ، في تحقيق المركز الأول في الاستفتاء الذي طرحه نادي الزمالك عبر حسبه الرسمي على "تويتر" حيث فاز بأغلب الأصواب المشاركة.

وساهم بن شرقي في فوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي وساهم أيضا في الفوز بالسوبر المصري، كان له دورا كبيرا في مسيرة الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وصولا للمباراة النهائية.

وتواجد كلا من مصطفى محمد مهاجم الزمالك والتونسي فرجاني ساسي لاعب خط الوسط ضمن المرشحين، قبل أن يدخل الأول في أزمة بسبب رغبته في الرحيل، الأمر الذي أثار استياء الجماهير من موقفه، بينما لم يحسم التونسي ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

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