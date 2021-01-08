بريطانيا تسجل رقم قياسي جديد بعدد الإصابات بفيروس كورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر

 أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 1325 حالة وفاة و68035 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 2,957,472 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 82,624 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز".

 

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعًا قياسيًا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا والذي بلغ يوم 5 يناير 60916 حالة، وفي 6 يناير 62322، وفي 7 يناير 52618.

 

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميًا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

 

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