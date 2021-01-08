التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الأهلي وسيراميكا بالدوري





تعادل الأهلي أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول بدون أهداف في اللقاء المقام على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.





أول فرص اللقاء كانت من جانب أصحاب الأرض في الدقيقة 3 بعدما مرر محمد إبراهيم الكرة إلى رجب بكار ومنه إلى شادي حسين داخل منطقة الجزاء ليمررها لزميله شريف دابو الذي سدده الكرة بعيدة عن مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.





وفي الدقيقة 16 ظهرت أول ملامح الخطورة لفريق الأهلي حيث مرر حسين الشحات الكرة بينية لزميله طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية باتجاه المرمى لكنها اصطدمت بقدم طارق سامي مدافع فريق سيراميكا كليوباترا وتتحول إلى ركلة ركنية.





واحتسب حكم المباراة محمد يوسف ركلة حرة لصالح الأهلي بعد لمس الكرة ليد كوامي بونسو في الدقيقة 19 نفذها علي معلول لكن دفاع فريق بيراميدز أبعد الكرة عن منطقة الجزاء، لتعود الكرة إلى أحمد رمضان بيكهام الذي سدد الكرة قوية لكن أمسك بها عامر عامر حارس مرمى أصحاب الأرض.





وفي الدقيقة 30 مرر حسين الشحات كرة بينية متقنة لزمليه علي معلول المنطلق من الخلف ليمررها الأخير عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لكن دفاع سيراميكا أبعدها عن مرماه ببراعة، ليرد أصحاب الأرض بتسديدة قوية من كوامي بونسو أمسكها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.





ومع حلول الدقيقة 33 واصل حسين الشحات في تمرير الكرات البينية إلى زملائه وكانت هذه المرة لزميله والتر بواليا الذي سدد الكرة في يد عامر عامر، ثم تسديدة أخرى من أليو ديانج مرت بجوار القائم الأيمن لحارس سيراميكا كليوباترا.









ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط أي تغيير في النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.



