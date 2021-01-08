الجهاز الفني لسيراميكا يعترض على حكم مباراته أمام الأهلي

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
علي نبوي
اعترض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على محمد يوسف حكم مباراة الفريق أمام الأهلي والمقامة ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بالاعتراض على محمد يوسف بسبب عدم قيامه باحتساب إحدى اللعبات لصاح كوامي بونسو لاعب خط الوسط نتيجة تدخل من لاعبي الأهلي.

ويتعادل الأهلي حاليا أمام سيراميكا كليوباترا بدون أهداف في المباراة المقامة ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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