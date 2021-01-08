موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
انفعل الجنوب إفريقي بتيسو موسيماني المدير الفني للفريقالأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ثلاثي خط هجوم الفريق الأحمر في مباراة سيراميكا كليوباترا والمقامة حاليا على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وصرخ موسيماني في وجه ثلاثي خط الهجوم من المنطقة الفنية وطالبهم بالتحرك الصحيح والالتزام بالتعليمات الفنية.

وقام موسيماني بالتوجه بحديثه للاعبين مستعينا بعمرو محب مترجمه من أجل إيصال حديثه للاعبين والتي أهمها الاستحواذ على الكرة ونقلها على الأرض بشكل صحيح.

ويتعادل الأهلي حاليا أمام سيراميكا كليوباترا بدون أهداف في المباراة المقامة ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

الأهلي يرتدي الطاقم الاحتياطي أمام سيراميكا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلان عن بداية مشوار الأهلي الإفريقي في مجموعات دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

منذ حوالي 4 ساعات

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

منافس الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مباريات دور المجموعات

منذ ساعة و 26 دقيقة

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيراميكا بالدوري

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - نجم أرسنال السابق يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مواعيد مواجهات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

08:16 م

مواعيد مواجهات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

08:01 م

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:30 م

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى