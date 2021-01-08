فرض عقوبات أمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر

 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، فالح الفياض.

 

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن "الفياض متهم بانتهاكات حقوقية وقمع للمتظاهرين في أكتوبر 2019".

 

وأضافت أن "الحشد الشعبي يواصل التعرض للناشطين والداعين لانتخابات نزيهة".

 

وقالت الخزانة الأمريكية، إن الفياض كان جزءًا من خلية الأزمة التي تشكلت من قادة ميليشيات الحشد الشعبي في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

 


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