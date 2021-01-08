لجنة الفيروسات لـ مصاب كورونا: اذهب للمستشفى في هذه الحالة

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف حاتم، عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن السلطات الصحية لم تجيز حصول الأطفال تحت 16 سنة على لقاح كورونا، منوها بأن مصاب كورونا عندما تنخفض نسبة الأكسجين لديه عن 90 يجب أن يتوجه للمستشفى ويحصل على أكسجين.

وأشار "حاتم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تسطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن أي مريض مصاب بمرض مزمن يجب أن يحصل على لقاح كورونا، لافتا إلى أن الأطفال أقل من 6 سنوات يمكنهم ارتداء "غطاء الوجه"، ولكن الأطفال أكبر من 6 سنوات يرتدوا كمامة مثل الكبار.

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