تفاصيل خطة هيئة قناة السويس لمواجهة جائحة كورونا

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة خلال 2020 انخفضت بنسبة 3.27% على أساس سنوي، إلى 5.61 مليارات دولار، مقابل 5.8 مليارات دولار خلال 2019، مشيرا إلى أنه على الرغم من تراجع الإيرادات بنحو 200 مليون دولار بين 2020 والعام السابق له، إلا أن «المداخيل لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا».



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن قناة السويس خلال العام الماضي عبرت نحو، 18 ألفا و928 سفينة بإجمالي حمولات صافية 1.17 مليار طن خلال 2020، «ثاني أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة».



وعن سياسات العبور في 2021، أوضح رئيس هيئة قناة السويس أن القناة أصدرت قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة والحوافز التسويقية المرنة الممنوحة للسفن العابرة للقناة خلال 2021، مشيرا إلى أنه في ضوء ذلك، قررت الهيئة تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه 2020.



وتابع: "تم تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن، ضمن الجهود للتعامل مع الظروف غير المواتية والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كورونا "والتي تسبب تفشي الفيروس بغلق العديد من المرافق الاقتصادية حول العالم، دفع نحو تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، وسط حدوث تعطل جزئي في سلاسل الإمدادات.

