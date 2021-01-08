بنيولوك جديد.. نداء شرارة فى أحدث جلسة تصويرية لها

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص المطربة نداء شرارة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نداء شرارة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال حيث اعتمدت على جاكت جلد أبيض وبنطلون أسود، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال نداء شرارة أغنية بعنوان “شروط”، وهي من كلمات إيهاب غيث، ألحان محمود أنور وتوزيع جان ماري رياشي.

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