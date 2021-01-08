بعثة الإسماعيلي تصل المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي









وصلت بعثة الاسماعيلى ، الى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد رحلة استغرقت ٦ ساعات بسبب سوء الاحوال الجوية داخل المملكة المغربية .





وفور وصول البعثة حرص على استقبالها عبد السلام الحنات ، الرئيس الشرفى للرجاء وخالد بهمان المدير الادارى ، بجانب السيد عمر شعيب قنصل مصر بالدار البيضاء.





ويستعد الإسماعيلي للتوجه الى مراكش للمبيت هناك ، إستعدادا للمواجهة المرتقبة امام فريق الرجاء فى نصف نهائى كأس محمد السادس للاندية الابطال .



