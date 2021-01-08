مستشار الرئيس للصحة يرد على المشككين في فاعلية اللقاح الصيني

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
رد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ما يثار بشأن أن اللقاح الصيني لم يتم تجربته على الصينيين، مشيرا إلى أنه تم تجربة اللقاح على 2 مليون.

وأشار "حاتم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تسطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن طريقة تصنيع اللقاح الصيني تقليدية جدا، وهى طريقة معروفة عالميا، وتشابه تماما طريقة تصنيع مصل الإنفلونزا الموسمية، والذي حصل عليه عدد ضخم من المواطنين.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مصر والإمارات والأردن والبحرين شاركوا في التجارب السريرية على اللقاح، مؤكدا أنه لقاح آمن.

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