ليفربول ينافس إنتر ميلان على موهبة الدوري الإيطالي

اشتد الصراع بين ليفربول و إنتر ميلان، لضم أحد اللاعبين الأرجنتينيين في خط الوسط، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.





وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول يستهدف ليفربول في منافسة مع إنتر ميلان، لضم أحد اللاعبين الأرجنتينيين في خط الوسط، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.









وأشارت إلى تحركات ليفربول تعود إلى كثرة إصابات الفريق هذا الموسم في خط الوسط، والتي هاجمت تياجو ألكانتارا وديوجو جوتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا وشيردان شاكيري.





وأوضحت أن رودريجو دي بول يتواجد أيضًا ضمن اهتمام ليدز يونايتد وإنتر ميلان خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



