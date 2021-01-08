مواعيد مواجهات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد سامي
أجريت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2020-2021، اليوم الجمعة في مقر الإتحاد الأفريقي "كاف" بمصر.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية، حيث يشارك من مصر ناديي الأهلي والزمالك، اللذان تأهلا إلي نهائي البطولة الماضية، وتوج بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ووقع الأهلي في المجموعة الأولي، رفقة كلًا من: سيمبا التنزاني، فيتا كلوب الكونغولي، المريخ السوداني، وسيبدأ أولي مواجهاته ضد المريخ، وينهي هذا الدور بمواجهة سيمبا.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب مباريات الشياطين الحمر، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي جاءت كالأتي:

الجولة الأولى: الأهلي ضد المريخ السوداني، أحد أيام 12 أو 13 فبراير 2021.
الجولة الثانية: سيمبا التنزاني ضد الأهلي، أحد أيام 23 أو 24 فبراير 2021.
الجولة الثالثة: الأهلي ضد فيتا كلوب، أحد أيام 5 أو 6 مارس 2021.
الجولة الرابعة: فيتا كلوب ضد الأهلي، أحد أيام 15 أو 16 مارس 2021.
الجولة الخامسة: المريخ ضد الأهلي، أحد أيام 2 أو 3 إبريل 2021.
الجولة السادسة: الأهلي ضد سيمبا، أحد أيام 9 أو 10 إبريل 2021.

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